Çınar Ağacı Üç Aracın Üzerine Düştü

ÇINAR AĞACI DEVİLDİ, ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ

Beşiktaş’ta yer alan bir çınar ağacı, üç aracın üzerine devrildi. Bu devrilme sonucunda araçlar kullanılamaz hale geldi. Olay, Beşiktaş Türkali Mahallesi Nüzhetiye Caddesi üzerinde yaşandı. Henüz nedeni bilinmeyen bir durum nedeniyle, cadde üzerindeki çınar ağacı, üç park halindeki aracın üzerine düştü. Neyse ki o sırada çevrede kimsenin bulunmaması, bir faciayı önledi.

POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbarın ardından hemen olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Ağacın altında kalan 34 CJP 471, 34 MDZ 876 ve 34 RJ 9210 plakalı araçlarda ciddi hasar oluştu. Aracını kaybeden Ömer Bakacak, “Aracım park halindeydi. Dün akşam bırakmıştık. Altı çürümüş ağacın boşalmış. Ağacın tarihinin 150 yıllık olduğunu söylüyorlar. Zamanında bu binada da oturdum, epey eski bir ağaç. Ağacın altında gözüken 3 araç var” şeklinde konuştu. İtfaiye ekipleri şu anda ağacı olay yerinden kaldırma çalışmaları yapıyor.