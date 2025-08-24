Çınar Büyükkuşçular Türkiye Şampiyonu Oldu

ŞAMPİYONLUK HAZIRLIKLARI

Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Türkiye Şampiyonası’nda Kumlucalı sporcu Çınar Büyükkuşçular, Türkiye şampiyonu olarak büyük bir başarı elde etti. Bu müsabakalar, 17-19 Ağustos tarihlerinde Aydın’ın Koçarlı ilçesinde düzenlendi. Çınar Büyükkuşçular’ın Türkiye şampiyonu olmasıyla birlikte Kumlucalı diğer bir sporcu olan Ali Kağan Şentürkoğlu da 5’incilik başarı elde etti. Ayrıca, Antalya Judo Takımı Türkiye üçüncüsü olarak dikkat çekti.

DESTEK BİLDİRİMİ

Judo antrenörü Ferdi Büyükkuşçular, şampiyonada başarılı olan sporcularla birlikte Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca’yı ziyaret etti. Koca, “Sporun her dalına ellerimizden gelen desteği veriyoruz. Bireysel ve takım sporlarında yetenekleri Türk sporuna kazandırmayı hedefliyoruz,” diye belirtti. Ayrıca, sporun her branşında milli sporcular yetiştirme amaçlarını da dile getirdi.

EMEK ve BAŞARI

Büyükkuşçular, elde edilen başarılar hakkında Koca’ya bilgi vererek sporcuların ve ailelerinin büyük emek harcayarak özveriyle çalışmasının sonuçlarını bu şekilde gördüklerini ifade etti. Bu özverili çalışmalar, genç sporcuların başarılarıyla birleşince, Türk sporuna değerli kazanımlar olarak geri dönüyor.