Çınar’da Caddede Sırrı Süreyya Önder

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN ADI CADDENİ SÜSLEYECEK

Çınar ilçesi, Diyarbakır’da bir caddeye, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in adı veriliyor. Çınar Belediyesi, Mayıs ayı Meclis Toplantısı’nda, 3 Mayıs’ta İstanbul’da çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Önder’in adını Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Derman Caddesi’ne vermek için önerge sundu.

ÖNERGE OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Söz konusu önerge, meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından, Derman Caddesi’nde yeni bir tabela asılarak ismin değişikliği gerçekleştirilecek. Bu adım, Sırrı Süreyya Önder’in anısını yaşatmak adına önemli bir katkı sağlıyor.