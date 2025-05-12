Çınar’da Doğa Yürüyüşü Ve Yarış Yapıldı

DİYARBAKIR’DA BİSİKLET TURU VE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ

Diyarbakır’ın Karacadağ bölgesinde, Çınar Kaymakamlığı organizasyonunda bisiklet turu ve lav yolunda doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi. Çınar Kaymakamlığı’nın koordinasyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Türkiye Oryantiring Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen bu etkinlikler, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamına alındı. Etkinlikler, kırsal Ovabağ Mahallesi’nde bisiklet yarışı, oryantiring ve lav yolunda doğa yürüyüşünü içerdi.

KARACADAĞ’DA YARISMA VE YÜRÜYÜŞ

Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa’nın sınırında uzanan ve 1957 metre yüksekliği ile tanınan Karacadağ’daki Ovabağ Mahallesi’nden başlayan 10 kilometrelik parkurda Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan’ın katılımıyla yaklaşık 70 bisikletçi ve 30’a yakın çocuk pedal çevirdi. Bir süre bisiklet süren Kaymakam Erdoğan, daha sonra yarışın sonlanma noktasına araçla giderek burada sporcuları karşıladı. Erdoğan, yaptığı açıklamada, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bisiklet yarışı, oryantiring ve lav yolunda doğa yürüyüşü gerçekleştirdik” dedi.

SPORCULARIN KATILIMI

Yarışa yaklaşık 100 sporcunun katıldığını belirten Kaymakam Erdoğan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 1000’e yakın gencin de son iki haftada düzenlenen etkinliklerde yer aldığını ifade etti. Bu tür organizasyonların gençlerin spor yapma alışkanlıklarını artırdığına dikkat çekti.