Çınar’da Traktör Sıkışması, İ.D. Öldü

DİYARBAKIR’DA TRAKTÖR-TARMAR ARASINDA SIKIŞMA OLAYI

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, bir tamir işlemi sırasında traktörle römork arasında kalan İ.D. (28), yaşamını yitirdi. Olay, Çınar ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde öğle saatlerinde gerçekleşti.

OLAY ANINDA YAPILAN MÜDAHALELER

Sürücüsü henüz kimliği belli olmayan ve plakası öğrenilemeyen traktör, tamir için sanayi sitesine getirildi. Tamir sırasında İ.D., traktörle römork arasında sıkışıp ağır yaralandı. Olayın ardından hemen sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Çıkarılan İ.D.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

CENAZE VE SORUŞTURMA SÜRECİ

İ.D.’nin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili olarak kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.