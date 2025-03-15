Çınarcık’ta 13 Yıl Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı

ÇINARCIK’TA YAKALANAN HÜKÜMLÜ

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, kesinleşmiş 13 yıl 7 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Yalova Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların tespitine yönelik yürüttüğü çalışmalarda, “Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma, Ruhsatsız Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması” suçlarından toplamda 13 yıl 7 ay hapis cezası bulunan M.A.’nın Çınarcık’ta bir yerde gizlendiğini belirledi.

YAKALAMA OPERASYONU VE CEZAEVİNE GÖNDERİM

30 Mayıs 2019 tarihinden bu yana aranan M.A., Çınarcık’ta saklandığı adreste gerçekleştiren operasyonla yakalandı. Hükümlü, ardından Kandıra Kapalı Cezaevine teslim edildi.