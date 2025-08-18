Çınarcık’ta Depremzedeler İÇin Mevlit Okundu

YALOVA’DA MEVLİT ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, Marmara Depremi’nde hayatını kaybeden depremzedeler için mevlit okutuldu. 17 Ağustos 1999’da meydana gelen bu büyük felaketin kurbanları anısına Kestanelik Aile Çay Bahçesi’nde mevlit etkinliği gerçekleştirildi.

İMAM HATİPLERİNDEN DUALAR

Etkinlikte, Teşvikiye Yukarı Cami İmam Hatibi Harun Erdem, Orta Cami İmam Hatibi Mümin Hacıoğlu, Çınarcık Çamlık Cami İmamhatip Metin Karayanıkoğlu, Emekli İmam Hatip Sedat Gökdemir ve Hafız Burhan tarafından mevlit ve kasideler okundu. Teşvikiye Orta Cami İmam Hatibi Mümin Hacıoğlu, programda yaptığı konuşmada, “17 Ağustos Marmara Depremi’nde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımız için burada toplandık. Bu mevlidi düzenleyen Kestanelik Aile Çay Bahçesi’nin sahiplerine teşekkür ediyoruz. Her yıldönümünde, senede bir kez kaybettiğimiz insanlarımız için toplandık ama kaybettiklerimiz her zaman anılmalı ve unutulmamalıdır. Acılarımız büyük ancak elden ne gelir. Onun için bol bol dua etmeliyiz” diye belirtti.

ETKİNLİK İKRAMLA TAMAMLANDI

Program, imam hatiplerin yaptığı konuşmaların ardından ikramda bulunulmasıyla sona erdi. Yalova’daki bu anlamlı etkinlik, depremde hayatlarını kaybedenlere duyulan özlemi ve saygıyı bir kez daha hatırlattı.