Çınarcık’ta Kaçak Kazı Yapanlar Yakalandı

ÇINARCIK’TA KAÇAK KAZI OPERASYONU

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çınarcık bölgesinde kaçak kazı yapıldığına dair ihbar aldı. Bu doğrultuda, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ile Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı’nın katılımıyla yapılan operasyonda A.C., S.A. ve N.A. suçüstü durumunda yakalandı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yapılan operasyonda çok sayıda kaçak kazı malzemesi ele geçirildi. Bunlar arasında 2 adet dedektör, benzinli hilti, bir yer altı görüntüleme cihazı (yılan kamera), patlatmada kullanılan 2 batarya ve şarj cihazı, 5 metre bakır kablo, 2 adet kürek ve kazma yer aldı. Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.