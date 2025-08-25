Çınarcık’ta Kavga, Birini Vurdu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Çınarcık ilçesinde, husumetli olduğu Çağatay Akgün’ü tabancayla vurarak öldüren Mehmet Emin T., tutuklandı. Olay, geçtiğimiz cum günü, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde meydana geldi.

TARTIŞMA VE KAVGA

Mehmet Emin T. ile Çağatay Akgün, cadde üzerinde karşılaştıklarında aralarındaki husumet tekrar açığa çıktı. İkili arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek bir kavgaya dönüştü. Küfürleşmelerin ardından Mehmet Emin T., yanında taşıdığı tabancayla Akgün’e ateş açtı.

POLİSİ VE SAĞLIK GÖREVLİLERİNİ HAREKETE GEÇİRDİ

Şüpheli, olay yerinden kaçmaya çalıştı. Ancak, yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Çağatay Akgün’ün olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

MEHMET EMİN T.’NİN YAKALANIŞI

Mehmet Emin T., olay yerinden yaklaşık 100 metre uzaklıkta, suç aleti tabancayla birlikte polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin, daha önceden birçok suçtan dosyası bulunduğu bildirildi. Mehmet Emin T., emniyetteki işlemlerinin ardından hakimliğe çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.