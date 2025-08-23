Haberler

Çınarcık’ta Lastik Patladı, Panik Oldu

KAMYONUN LASTİĞİ PATLADI

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde hareket halindeki bir kamyonun lastiği patladı. Bu olay, çevrede bulunan mekanın müşterileri arasında panik yarattı ve anlar güvenlik kameralarına kaydedildi. Olay, akşam saatlerinde Çınarcık ilçesinin Esenköy beldesinin Liman Mahallesi sahilindeki yolda gerçekleşti.

PATLAMAYLA BİRLİKTE PANİK YAŞANDI

Sahil yolunda ilerleyen kamyonun arka lastiği, restoranın önünden geçerken birden patladı. Patlama sesi ile birlikte meydana gelen toz bulutu, çevredeki müşterileri rahatsız etti. Bazı kişiler panik içinde yerlerinden fırlayarak hızla mekandan uzaklaştı. O anlar, işletmenin güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.

