Çınarcık’ta Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

YANGIN MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, ormanlık bir alanda başlayan yangına ekipler güçlü bir şekilde müdahale ediyor. Şenköy Soğuksu mevkisinde, henüz belirlenemeyen bir sebeple orman yangını yaşandı. Yangına hem orman hem de itfaiye ekipleri gerekli müdahaleyi yapıyor.

EKİPLER ZOR ANLAR YAŞIYOR

Rüzgar, yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için aralıksız bir çaba içerisinde. Durumun daha da kötüleşmemesi için olağanüstü bir gayret gösteriliyor.