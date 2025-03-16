Haberler

Çınarcık’ta Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

YANGIN MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, ormanlık bir alanda başlayan yangına ekipler güçlü bir şekilde müdahale ediyor. Şenköy Soğuksu mevkisinde, henüz belirlenemeyen bir sebeple orman yangını yaşandı. Yangına hem orman hem de itfaiye ekipleri gerekli müdahaleyi yapıyor.

EKİPLER ZOR ANLAR YAŞIYOR

Rüzgar, yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için aralıksız bir çaba içerisinde. Durumun daha da kötüleşmemesi için olağanüstü bir gayret gösteriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Çalışma Bakanı Işıkhan Mersin’de Ziyaretlerde Bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mersin'de Vali Atilla Toros ile buluşarak valilikte kritik toplantılar gerçekleştirdi.
Haberler

Rizespor İlk Yarıda Büyük Şanssızlık Yaşadı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Bodrum FK ile oynadığı maçta 10 kişi kaldı. Samet Akaydin kırmızı kartla oyundan atılırken, Husniddin Alikulov kendi kalesine gol attı ve sakatlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.