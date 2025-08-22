Haberler

Çınarcık’ta Otomobil Kazasında İki Yaralı

KAZA YERİNDE GEREKEN YARDIM İKİ YARALIYI KURTARDI

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucunda iki kişi yaralandı. F.T. yönetimindeki 77 ACN 314 plakalı otomobil, Çınarcık-Koru kara yolunda A.B. idaresindeki 34 BGT 054 plakalı araçla çarpıştı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA OLDU

Kazanın ardından bölgeye hemen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, araçlarda sıkışan yaralı sürücüleri kurtarmak için müdahalede bulundu. Yaralı sürücüler, ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

