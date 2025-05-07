Çınarcık’ta uyuşturucu üretimi tutuklama

UYUŞTURUCU YETİŞTİREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, evine kurduğu düzenekle yasadışı uyuşturucu yetiştiren bir şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıyor. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.A.’nın Çınarcık’taki evinde yasa dışı ekim yaptığını tespit ediyor.

OPERASYONUN DETAYLARI

Elde edilen bilgilerin değerlendirilmesiyle, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri koordineli bir şekilde E.A.’nın evine operasyon düzenliyor. Operasyon esnasında, şüphelinin evinde tesis ettiği iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu madde imal ettiği anlaşılıyor.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yapılan aramada, toplamda 648 gram kurutulmuş skunk, 32 kök skunk bitkisi, 18 adet led panel ve trafosu, 1 adet hassas terazi, 1 adet vantilatör, 1 adet trafolu halojen lamba, 1 adet dijital ısı ve nem ölçer, 1 adet seyyar tip klima, 1 adet havalandırma motoru, 16 litre zirai ilaç gibi çeşitli malzemeler ele geçiriliyor. Gözaltına alınan E.A., yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanıyor.