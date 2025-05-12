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Çınarcık’ta Yangın Çıktı, Araştırılıyor

YANGIN OLAYI

Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki Hasanbaba Mahallesi, Gazi Mevlüt Yüksel Caddesi üzerindeki Büyük Depo Sokak’ta bir müstakil evde henüz bilinmeyen sebeplerden ötürü yangın ortaya çıktı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ

Yangın ihbarını alan Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, hızlı bir şekilde olay mahalline ulaştı. İtfaiye ekipleri, alevlere anında müdahale ederek, yangının çevreye yayılmasını önledi. Yangın sırasında herhangi bir can kaybı yaşanmadı fakat müstakil evde maddi hasar oluştu.

ÇIKMA NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının nedenine dair araştırma devam ediyor.

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