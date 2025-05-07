Çınarcık’taki Yangında Aile Mağdur Oldu

YANGINDA İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde yer alan 5 katlı bir apartmanın 3. katında meydana gelen yangında Hande Savaştan (53) ve eşi Ali Savaştan (73) yaşamını yitirdi. Ayrıca, zihinsel engelli oğulları Cengizhan Savaştan (26) ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yangın, Çınarcık ilçesi Poyraz Caddesi’ndeki Metaş 1 Apartmanı’nın 3. katında saat 01.00 civarında başladı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yangının ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yangın sırasında Hande Savaştan, pencerede yardım beklerken elektrik telleri nedeniyle merdivenli itfaiye aracının kata ulaşamaması sonucu hava yastığı açıldı. Yoğun dumandan etkilenen Savaştan, pencereden hava yastığına atlayarak kurtulmaya çalıştı. Ancak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çınarcık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hande Savaştan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜKTE SONRA KORKUNÇ MANZARA

Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Daireye giren ekipler, salonda Ali Savaştan’ın cansız bedeniyle karşılaşırken, banyoda ise çiftin zihinsel engelli oğulları Cengizhan Savaştan ağır yaralı olarak bulundu. Cengizhan Savaştan, ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü ve ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptıkları incelemede dairedeki çöp yığınları dikkati çekerken, yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.