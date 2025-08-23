Haberler

Çınarlı Mahallesi’nde Yangın Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE ZAMAN

Derince ilçesi, Çınarlı Mahallesi’nde, saat 12.00 civarında bir ot yangını meydana geldi. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılmaya başladı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ

Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Ekipler, yangına hem havadan hem de karadan müdahale etmeye başladı. Yangın, alevlerin bölgedeki bazı baraka ve konteynerlere sıçramasına neden oldu.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları hâlâ devam ediyor. Yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Özbek Uyruklu Kişi Bıçaklandı, Yaralandı

Aksaray'da bir çocuk, ablasının sevgilisiyle tartışma sırasında Özbek uyruklu bir adamı bıçaklayarak ağır yaraladı. Yaralı, hastaneye sevk edildi.
Haberler

D.P. Yangın Çıkardı, Tutuklandı

Gölbaşı'nda Eymir Gölü civarındaki otluk alanda yangın çıkaran D.P. adlı kişi tutuklandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.