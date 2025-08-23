Çınarlı Mahallesi’nde Yangın Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE ZAMAN

Derince ilçesi, Çınarlı Mahallesi’nde, saat 12.00 civarında bir ot yangını meydana geldi. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılmaya başladı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ

Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Ekipler, yangına hem havadan hem de karadan müdahale etmeye başladı. Yangın, alevlerin bölgedeki bazı baraka ve konteynerlere sıçramasına neden oldu.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları hâlâ devam ediyor. Yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor.