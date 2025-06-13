Cinayet, Adana’da meydana geldi. Mikail Güvenir, Samet Güdük’ü vurdu. Güdük, hayatını kaybetti. Güvenir, teslim oldu. Savcı, ağır ceza istedi. Duruşma, ertelendi

Olay, 12 Şubat 2024 tarihinde saat 12.00 civarında Adana Büyükşehir Belediyesi binasında gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nda görev yapan Mikail Güvenir, bir süre sohbet etmesi sonrası Başkan Zeydan Karalar’ın Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük’e ateş etti. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Samet Güdük, olay sonucu hayatını kaybetti. Mikail Güvenir, polis merkezine giderek teslim oldu. Güvenir, Samet Güdük’ün kendisini dolandırdığını öne sürdü ve tutuklandı.

CİNAYET SORUŞTURMASI BAŞLADI

Cinayetle ilgili soruşturma yürüten Cumhuriyet savcısı, Güvenir hakkında ‘Tasarlayarak öldürme’, ‘Zincirleme şekilde silahla tehdit’, ‘Kamu malına zarar verme’, ‘Ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma veya taşıma veya bulundurma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 27 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açtı. Adana 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Mikail Güvenir, maktul Güdük’ün ailesi, tanıklar ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tarafların avukatları katıldı.

OLAYIN ARKA PLANINI ANLATTI

Savunmasında sanık Güvenir, olaydan 2 yıl önce işe girdiğini belirtti. Güvenir, “Samet Güdük, bana belediyeye ait bir arazinin satışı ile ilgili bir teklifte bulundu. ‘Belediyeye ait kelepir bir arazi var, bunu kiralayalım’ dedi. Konu hakkında anlaştık. Arsanın kira bedeli için farklı zamanlarda kendisine para verdim. Ancak daha sonra aramızda anlaşmazlık çıktı. Olay günü kendisini korkutmak amacıyla ateş ettim, niyetim öldürmek değildi. Polise teslim oldum ve kimseyi silahla tehdit etmedim. Olay sebebiyle pişmanım, tahliyemi talep ediyorum” şeklinde ifade verdi.

TANIKLARDAN ŞİKAYET

Belediye özel güvenlik görevlisi G.S. de duruşmada tanık olarak dinlendi. Güvenlik görevlisi, “Makam odasından 3 el silah sesi duydum. Odaya yöneldiğimde sanık bana da silah doğrulttu ve ‘Seni de vururum’ dedi. Sonrasında aşağı koşmaya başladı ve yukarı çıkarken silah tekrar patladı. Samet Güdük’ün kanlar içinde yerde yattığını gördüm. Kendisine tampon yaptım ve sanıktan şikayetçiyim” ifadelerine yer verdi.

SANIK HAKKINDAKİ İDDİALAR

Tanık olarak dinlenen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise sanığın yalan söylediğini öne sürdü. “Samet, 20 yıldır benim yanımda çalışan birisidir ve parayla bir işi yoktur. Eğer sanığın bir sorunu varsa benimle konuşabilirdi. Olay, benim özel kalem müdür vekilimin cinayetidir. Sanıktan şikayetçiyim” dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Samet Güdük’ün annesi Esma Güdük de sanıktan şikayetçi olduğunu ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Cumhuriyet savcısı, mevcut delil durumuna göre sanığın halinin devamını ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına ve delil toplama süreçlerinin sürdürülmesine karar vererek duruşmayı 31 Ekim tarihine erteledi.