Cinayet Davası Devam Ediyor!

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

Olay, 10 Nisan 2024 tarihinde Bayraklı ilçesinin Postacılar Mahallesi’nde meydana geldi. Ramazan Bayramı’nın ilk günü, saat 07.00 sıralarında, ayakkabı toptancılığı ve inşaat işleri ile uğraşan Mehmet Akgül, kamyonetinin direksiyonunda kanlar içinde hareketsiz bulundu. Aracın sol camının kırık olduğu ve başından tabanca ile vurulduğu belirlendi. Evli ve bir çocuk babası olan Akgül, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. 4’ü kız 10 kardeşi olan Akgül’ün kardeşleri, 33 yıldır İngiltere’de çalışıyordu ve gelirlerini Türkiye’ye ona gönderiyordu. Mehmet Akgül’ün, birikimlerle Türkiye’de ayakkabı üretim ve inşaat işine girdiği, aldatıldığını öğrendiği için 20 gün önce eşine boşanacağını ilettiği öğrenildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ VE ŞÜPHELİLERİN TESPİTİ

Olayın ardından başlatılan soruşturma doğrultusunda, polis Mehmet Akgül’ün dükkanını ve evinin bulunduğu sokağa odaklandı. Bölgedeki 30’dan fazla güvenlik kamerasının saatlerce görüntüsü incelendi. Akgül’ün kamyoneti ile mahalleye saat 05.00 civarında girdiği tespit edildi. Mahalleye gelen otomobilde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçi olarak çalışan Rojhat Kızılban ve Gültekin Uslu üzerindeki şüpheler yoğunlaştı ve her ikisi de gözaltına alındı. Anıl Akgül de çelişkili davranışlar sergilediği için gözaltına alındı. Kızılban ve Uslu suçlamaları reddederken, Anıl Akgül cinayeti itiraf etti. Akgül, ifadesinde, “Mehmet Akgül’ün benimle ilgilenmediğini, Rojhat Kızılban ile gönül ilişkisi olduğunu, cinayeti Kızılban’ın 500 bin TL karşılığında tetikçi Gültekin Uslu’ya yaptırdığını” söyledi. Uslu’ya anlaşma gereği paranın ödenmediği öğrenildi. Mahkemeye sevk edilen Rojhat Kızılban ve Gültekin Uslu tutuklanırken, Anıl Akgül adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak savcılığın yeni değerlendirmeleri sonucu Akgül tekrar gözaltına alındı ve tutuklandı.

İDDİANAME VE MAHKEME SÜRECİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda iddianame hazırlandı. Alınan ifadeler ve toplanan deliller ışığında Anıl Akgül hakkında, ‘Eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Gültekin Uslu ve Rojhat Kızılban için ise ‘Kasten öldürme’ suçundan ayrı ayrı müebbet hapis ve ‘Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma’ suçundan ise 3’er yıl hapis cezası istendi.

Sanıklar, 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, tutuklu sanıkların yanı sıra taraf avukatları ve öldürülen Mehmet Akgül’ün kardeşleri de katıldı. Duruşmada, iddianame sanıklara okundu. Anıl Akgül duruşmada “Eşim maddi ve manevi olarak beni yalnız bırakıyordu. Geçim sıkıntısı yaşıyordum. Eşimle 2020 yılından beri ayrı yaşıyordum. Eşimin bu şekilde ölmesini istemedim,” ifadelerini kullandı.

MAHKEME SORULARINA CEVAPLAR

Mahkeme başkanının “Kim öldürdü?” sorusuna Anıl Akgül, “Ben öldürmedim. Rojhat ile Gültekin eylem planı kurup kurmadıklarını bilmiyorum,” şeklinde yanıt verdi. Ayrıca mahkeme başkanı Gültekin’e, “Olayın ardından neden Rojhat ile iletişimi kestiğini” sorduğunda, Anıl Akgül sessiz kaldı. Mahkeme başkanının sorusu üzerine “Eşimin mal varlığı hakkında bilgi sahibi değilim,” dedi.

Mahkeme başkanının sanık Akgül’e “Şiddet gördüğünüzü şimdi söylediniz, neden şikayetçi olmadınız?” sorusuna Akgül, “Hayır, şikayette bulunmadım,” yanıtını verdi. Öldürülen Mehmet Akgül’ün ağabeyi Hasan Akgül, “Anıl maddi sorunlar yaşamıyordu. Kardeşimi öldürttü,” şeklinde ifade verdi.

Duruşma esnasında sanıklar avukatları ile tanıklar dinlendi. Öldürülen Mehmet Akgül ile sanık Anıl Akgül’ün oğlu U.A. (17), annesinin Rojhat ile ilişkisi olduğunu ve babasının ölümünden 20 gün önce annesinin boşanmak istediğini söyledi.

DURUŞMA DEVAM EDİYOR

Duruşma savcısı sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Mahkeme başkanı, yeni tanıkların dinleneceği ve sanıkların HTS kayıtlarının istenileceğini açıkladı. Bu sırada Mehmet Akgül’ün yakınları sanıklara bağırmaya başladı ve duruşma salonu karıştı. Mahkeme başkanı, Akgül’ün yakınlarının bir sonraki duruşmaya alınmayacağı bilgisini vererek duruşmayı sonlandırdı.