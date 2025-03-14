Cinayet Davasında Tanıklar Mahkemeye Getirilemiyor

DAVA SÜRECİNE DEVAM

Adana’nın Sarıçam ilçesinde yer alan bir erkek öğrenci yurdunun güvenlik görevlisi 32 yaşındaki Gökhan Şahin’i bıçaklayarak öldürdükleri iddia edilen Cihad A. ve Erhan Ü. hakkında devam eden davada, “haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme” suçundan 24’er yıla kadar hapis cezası istemi bulunuyor. Uzun süredir ulaşılamayan tanıkların hazır edilmesi için emniyete yeniden yazı yazıldığı bildirildi.

OLAYIN DETAYLARI

Gültepe Mahallesi’ndeki öğrenci yurdunun bahçesinde, 6 Haziran 2023’te güvenlik görevlisi Gökhan Şahin, tartıştığı sanıklar Cihad A. ve kayınbiraderi Erhan Ü. tarafından darbedilip bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan iki çocuk babası Gökhan Şahin, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İddianamede, Gökhan Şahin’in, Cihad A.’nın eşi ve Erhan Ü.’nün kız kardeşi Z.A. ile ilişkisi olduğu iddiasıyla öldürüldüğü öne sürüldü. Olayın ardından yakalanarak tutuklanan Cihad A. ve Erhan Ü. hakkında Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 6. duruşması gerçekleştirildi.

TANIĞIN KATILIMI VE SAVUNMALAR

Duruşmaya, tutuklu sanıklar Cihad A. ve Erhan Ü. ile tarafların avukatları katıldı. Öldürülen güvenlik görevlisinin yakınları Emine ve Mustafa Şahin’in bulunduğu duruşmada, tanık olarak dinlenmesine karar verilen üniversite öğrencileri B.K., A.T., A.E.K. ve Y.G.’nin duruşmaya katılmadığı belirtildi. Emniyete yazılan tanıkların duruşmada hazır edilmesi için yapılan bildirime cevap verilmediği kaydedildi.

Mahkeme savcısı, sanıkların tutukluluklarının devam etmesi ve eksikliklerin tamamlanması talebinde bulundu. Ölen güvenlik görevlisinin yakınları, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Sanıkların avukatları, olay üzerinden 1.5 yıl geçmesine rağmen tanıkların bulunamadığını dile getirerek, “Tanıkların adresleri sürekli değişiyor. Bu noktada dinlenmelerinden vazgeçilmesini talep ediyoruz. Dosyada hüküm kurulabileceğine inanıyoruz. Olayın gelişimi nedeniyle müvekkillerin öldürme kastı yoktur” şeklinde savunma yaptı.

SNIKLARDAN YENİ SAVUNMALAR

Sanıklardan Cihad A., suçlamaları reddederek önceki savunmalarını tekrarladı. Diğer sanık Erhan Ü. de aynı şekilde ifadelerini yineleyerek, “Gökhan Şahin’i öldürme niyetimiz yoktu. Benim maktule yönelik bir müdahalem yoktur” dedi. Erhan Ü. ayrıca uzun süredir tutuklu olduğunu ifade ederek tahliye ve beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek, tanıkların yurtta kalma ihtimallerinin yüksek olması nedeniyle emniyete, gerekirse günsüz olarak hazır edilmeleri için yazı yazılmasına karar verdi ve duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.