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Cinayet Detayları: İş Kazası Süsü Verdiler!

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OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Olay, 10 Kasım 2023 tarihinde Kırat Mahallesi Koca Osman Sokak’ta gerçekleşti. Yoldan geçen vatandaşlar, yakınlardaki ormanda yanmış bir cesedi görerek durumu yetkililere bildirdi. Yapılan incelemeler sonucunda, cesedin benzin dökülerek yakıldığı tespit edildi. Bu cesedin, kaçak olarak işletilen bir maden ocağında çalışan ve üç çocuk babası olan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani’ye ait olduğu belirlendi.

OTOPSI SONUÇLARI

Ototpside, Nourtani’nin 9 Kasım tarihinde yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Ailesinin ise 10 Kasım sabahı kayıp başvurusunda bulunduğu kaydedildi. Olayla ilgili olarak, ‘iştirak halinde kasten öldürme’ suçu gündeme geldi. Bu durum, soruşturmanın seyrini ve faillerin tespit edilmesini etkileyecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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