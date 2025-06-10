Cinayet Olayı, Elif Kaymaz Hayatını Kaybetti

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ TARİH VE YER

Olay, 7 Haziran tarihinde Sur ilçesinde bulunan Cevat Paşa Mahallesi’ndeki bir konutta yaşandı. İddiaya göre, Hudeyda Baran Alacabey, akşam vakti evine döndüğünde, dini nikahla birlikte yaşadığı Elif Kaymaz’ı başından tabancayla vurulmuş bir şekilde buldu.

KADIN HASTANEYE KALDIRILIYOR

Hudeyda Baran Alacabey, kadını dışarı çıkararak çevredeki vatandaşların da yardımıyla hastaneye götürdü. Hastanede tedavi altına alınan Elif Kaymaz, ne yazık ki olay gününde hayatını kaybetti.

İNCELEME VE TUTUKLAMA SÜRECİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri olay yerinde inceleme yaptı ve 3 adet mermi kovanı buldu. Şüphe üzerine Hudeyda Baran Alacabey gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Alacabey, tutuklandı. Olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı ve Elif Kaymaz’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy mezarlığına defnedildi.