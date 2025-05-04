Cinayet Olayında Hatice Çınar Öldürüldü

CENAZE TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Çubuk ilçesinde, yan komşusu Murat Açıkgöz tarafından başından vurularak hayata veda eden Hatice Çınar’ın cenazesi, gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Naim Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın 1’inci katında gerçekleşti. Çınar, Esenboğa Havalimanı’nda çalışıyordu ve işe gitmemesi üzerine iş arkadaşları durumu polise bildirdi.

OLAYIN DETAYLARI

Polis ve sağlık ekipleri, ihbarın ardından Çınar’ın evine gitti. Yapılan incelemelerde, Almanya’dan ilçeye yeni taşınan Murat Açıkgöz’ün, 2 Mayıs akşamı Hatice Çınar’ın evine girdiği ve onu başından vurup öldürdükten sonra kendi yaşamına da son verdiği tespit edildi. Her iki kişinin de yalnız yaşadığı bilgisi elde edildi.

CENAZE ADRESİ

Hatice Çınar’ın cenazesi, bugün ikindi vakti Hasanoğlan Tokluoğlu Camisi’nde kılınan namazın ardından Hasanoğlan Mezarlığı’na defnedildi. Açıkgöz’ün ölüm haberinin yakınlarına iletildiği, fakat cenazesinin henüz Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alınmadığı ifade edildi.