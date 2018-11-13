Cinayet sonrası prense haber verdi

İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda cinayete kurban giden gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümüne ilişkin yeni bilgiler açığa çıktı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı suikasti için Türkiye’ye gelen 15 kişiden birinin cinayetten kısa süre sonra yaptığı telefon görüşmesinde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı kastederek, “Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi.” dediği iddia edildi.

Amerikan The New York Times (NYT) gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bazı ülkelere verdiklerini söylediği Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Türkiye’nin elindeki tapeler hakkında yeni bir iddia ortaya attı.

Habere göre, Kaşıkçı’yı öldürmek için İstanbul’a gelen 15 kişilik suikast timinin bir parçası olan ve Veliaht Prens Muhammed’e önemli yurt dışı ziyaretlerinde eşlik eden Suudi güvenlik yetkilisi Mahir Abdulaziz Mutreb, cinayetten kısa süre sonra Arapça bir telefon görüşmesi yaptı.

Mutreb, telefon görüşmesinde isim vermeden, “Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi.” dedi.

“İNKAR EDİLEMEZ BİR DELİL OLMAYABİLİR”

Haberde, Türk istihbarat yetkililerinin, Amerikan istihbarat yetkililerine söz konusu telefon görüşmesindeki “patron” ifadesiyle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın kastedildiğine, Mutreb’in konuştuğu kişinin ise Bin Selman’ın yardımcılarından biri olduğuna inandıklarını söylediği öne sürüldü.

Türk yetkililer, söz konusu ses kaydında Prens Muhammed’den net bir şekilde bahsedilmediğini belirtirken, Amerikan istihbarat yetkilileri yine de bu kaydın Veliaht Prens’in Kaşıkçı cinayetiyle bağlantısı konusunda “inkar edilemez bir delil olmayabileceğine” dikkati çekti.

Suudi Arabistan tarafından söz konusu ses kayıtları hakkında yapılan açıklamada Muhammed bin Selman’ın cinayetten haberi olmadığı savunularak, söz konusu “patronunuza söyleyin” bölümüne dair, “Türkiye, istihbarat servislerimize ses kayıtlarını dinletti ve şu anda bu ses kayıtlarında bahsedilen kısma rastlanmadı.” ifadesi kullanıldı.

Haberde ayrıca, bu ses kayıtlarının Bin Selman ile yakın ilişkiler içinde olan Donald Trump yönetimi üzerindeki baskıyı artıracağına işaret edilerek, geçen ay Türkiye ziyaretinde söz konusu kayıtları dinlediği belirtilen CIA Direktörü Gina Haspel ve diğer istihbarat yetkililerinin bu hafta Kaşıkçı soruşturması hakkında Kongreyi bilgilendireceği aktarıldı.

HÜRRİYET