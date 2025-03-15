Cinayet Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde aracının yanında ölü olarak bulunan Meltem Menteşeli’nin cinayetinin şüphelisi M.D. jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay, 11 Mart’ta saat 21.00 sıralarında Madran Mahallesi Kale mevkiinde gerçekleşti.

KADININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, yol kenarında otomobilin yanında bir kadını kanlar içerisinde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli’nin (35) silahla vurulup yaşamını yitirdiğini belirledi. Meltem Menteşeli’nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı incelemelere başladı.

ŞÜPHELİ FİRA EDİYOR

Menteşeli’nin cinayetinin ardından olayın şüphelisi M.D. firar ederken, Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Asayiş, JASAT, Komanda ve İstihbarat ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çabalarının ardından M.D., saklandığı arazide yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.