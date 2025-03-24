Cinayet Şüphelisi Antalya’da Yakalandı

Olayın Gelişimi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir camcı dükkanında boğazı kesilmiş şekilde ölü bulunan Alaaddin Yıldız’ın cinayet zanlısı, Antalya’da tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan 19 yaşındaki Devran Hasan Değirmenci, Yıldız’ı kendisini taciz ettiği gerekçesiyle öldürdüğünü beyan etti. Olay, Bodrum’un Yakaköy Mahallesi Türkmen mevkisinde 20 Mart Perşembe günü meydana geldi. Yıldız, iş yerinde bulunan cesediyle bulundu.

Polis Çalışmaları ve Tespitler

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayeti araştırmak üzere hemen geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, cinayet şüphelisinin Yıldız’ın iş yerinde çalışan Değirmenci olduğu belirlendi. Cinayet sonrasında kayıplara karışan zanlının izini süren polis, çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü analiz etti. Değirmenci’nin önce Denizli’ye, sonrasında ise Antalya’ya gittiği tespit edildi. Bodrum Asayiş Büro ekipleri, Değirmenci’yi kıskıvrak yakaladı.

İtiraf ve Soruşturma Süreci

Zanlı Devran Hasan Değirmenci, gözaltında bulunduğu süre içinde cinayeti itiraf etti ve Yıldız’ın kendisini taciz ettiğini belirtti. Olayda kullanılan maket bıçağı ise polis tarafından ele geçirildi. Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.