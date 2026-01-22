Cinayet Şüphelisi Cezaevinde İntihar Etti

MARDİN’DE CİNAYET ŞÜPHELİSİ CEZAEVİNDEKİ YAŞAMINA SON VERDİ

Mardin’in Nusaybin ilçesindeki bir evde silahla vurularak yaşamlarını kaybeden Sümeyye Khaled Abira (41) ve ablası Süheyla Özdaş’ın cinayet şüphelisi Muhiddin Bağlan (59), şu an Diyarbakır’da tutulduğu cezaevinde hayatına son verdi. Olay, 4 Ocak’ta Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Aram Sokak’ta gerçekleşti. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine hızlı bir şekilde polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

KATİL ŞÜPHELİSİ, DİNİ NİKAHLA YAŞADIĞI KİŞİ OLDU

Eve giren ekipler, Suriye uyruklu Sümeyye Khaled Abira ve ablası Süheyla Özdaş’ı silah yaralarıyla hareketsiz halde buldu. Yapılan sağlık kontrolünde, kardeşlerin yaşamlarını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri incelemesinin ardından cenazeler otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü. Kardeşlerin cenazeleri, memleketlerine gönderilerek burada defnedildi. Olay sonrası Nusaybin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel bir ekip kurularak, ilçedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ve çevredeki güvenlik kameraları incelendi. İncelemeler sonucunda, Muhiddin Bağlan’ın, Sümeyye Khaled Abira’nın dini nikahla yaşadığı kişi olarak belirlendi.

DİYARBAKIR CEZAEVİNDE İNTİHAR

TIR şoförü olan Bağlan, düzenlenen operasyon ile yakalanıp gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Bağlan, mahkeme tarafından tutuklandı. Ancak, Muhiddin Bağlan, dün gece saatlerinde bulunduğu Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu’nda kendini astı. Cezaevi görevlileri tarafından fark edilerek aşağıya indirilen Bağlan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Nusaybin ilçesi Hacılar Mezarlığı’na defnedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.