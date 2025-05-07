Cinayet Zanlısı Sivas’ta Sağlık Kontrolü Geçirdi

SİVAS’TA KATLİAMIN ZANLISI YAKALANDI

Sivas’ta iki kardeşi boğazlarını keserek öldüren cinayet zanlısı, emniyet ekiplerinin dikkati sayesinde Ankara’da yakalandı. Zanlı, daha sonra Sivas’a getirildi ve burada sağlık kontrolünden geçirildi. Olay, Kılavuz Mahallesi 55. Sokak’taki bir apartmanda yaşandı. 22 yaşındaki Umutcan ve milli sporcu 16 yaşındaki Melisa Şimşek, anneleri tarafından evde boğazları kesilmiş halde bulundu. Yapılan incelemelerde Melisa Şimşek’in öldürülmeden önce ellerinin bağlandığı belirlendi.

POLİS GENCİ ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATTI

Cinayetle ilgili hemen ardından polis ekipleri, katil ya da katil zanlılarını tespit etmek için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen dikkatli takip sonucunda, cinayet zanlısı Hüseyin Sönmez 25 saatlik kamera kaydının incelenmesi ile Ankara’da yakalandı. Cinayet aletleri arasında yer alan pala ve bıçak da ekipler tarafından bulundu. Gece yarısı Sivas’a ulaştırılan Sönmez, hemen Sivas Numune Hastanesi’ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlının elinde kesik olduğu da gözlerden kaçmadı.