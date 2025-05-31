Cinayet Zanlısı Tutuklandı, Bursa’da

VAHŞİ CİNAYETİ ARAŞTIRMA SÜRECİ

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü meydana gelen cinayetle ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda katil zanlısı yakalanarak cezaevine gönderildi. Olay, Orhangazi’ye bağlı Üreğil Mahallesi ile Yeniköy Mahallesi arasında bulunan bir zeytinlik içindeki bağ evinde gerçekleşti. Ailesinin uzun süre haber alamadığı 25 yaşındaki Mustafa Karaman, kendi bağ evinde başına sert cisimlerle vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Yapılan ilk incelemede genç adamın başına birçok kez sert cisimle vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Karaman’ın cenazesi, savcılık ve jandarma olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından morga kaldırıldı.

KATİL ZANLISI KISA SÜREDE YAKALANDI

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi ve istihbarat birimleri, cinayetle ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve saha çalışmaları neticesinde cinayetin zanlısı olduğu belirlenen H.E. adlı şahıs, iki gün içinde düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan H.E., İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü ve burada suçunu itiraf etti. Zanlı, gerekli işlemler yapıldıktan sonra sevk edildiği Orhangazi Adliyesi’nde tutuklandı ve cezaevine gönderildi.