Cinayete Miras Ayrıntısı Ortaya Çıktı

BAHAR AKSU CİNAYETİ VE MİRASIYLA İLGİLİ DETAYLAR

Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi’nde eski eşi Rüstem Elibol tarafından katledilen Bahar Aksu cinayetiyle ilgili yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Aksu’nun teyzesi Nesrin Arıkan, yeğeninin uzun yıllar boyunca tehdit edildiğini açıkladı. Arıkan, “Yıllarca anlatmadı, hiç bir şeyini anlatmadı çünkü biz evlenmesine karşı çıktık. Çocuğu biliyorduk. Halinden belliydi psikopat olduğu. Karşı çıktık ama evlenmesin diye kızı kurtaramadık başını. Artık nasıl tehdit ettiyse evlendi nikah kıyıldı.” diyerek durumun ciddiyetini ortaya koydu.

İYİ MADDE DURUMU VE BABASININ ETKİSİ

Bahar Aksu’nun babasının maddi anlamda iyi bir durumu olduğunu vurgulayan Arıkan, “Babası İngiliz. Yurt dışında kaldığı için maddi durumu iyi olduğu için imkanları kaybetmemek için peşini bırakmadı. Ağır ceza ile cezalandırılsın.” şeklinde konuştu. Bahar’ın maddi durumunun iyi olmasının, yaşanan tehditlerde etkili olduğunu belirtti.

TEHDİTLER VE ŞİKAYETLER

Arıkan, Bahar’ın eski eşiyle olan ilişkisi sonrası izini kaybettirmek için bir sürü yere gitmesine rağmen, “gitmediği yer kalmadı ama kaybettiremedi. Tehdit vardı. 5 defa şikayeti var emniyette. Uzaklaştırması var.” ifadelerini kullandı. Bahar Aksu’nun yaşadığı darp olaylarının da bulunduğunu aktaran Arıkan, “En son olduğunda kız ayrılmaya karar verdi. 4-5 yer değiştirdi. İzini kaybettirmek için ama telefonlar yüzünden yerini tespit etmiş.” dedi.

ÖN HAZIRLIKLAR VE KEŞİFLER

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin cinayet için 3 gün önce İstanbul’a gelerek hazırlık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin bir otelde konakladığı ve kaçırma olayını gerçekleştirdikleri adreste keşif yaptığı ortaya çıktı. Bu gelişmeler, cinayetin planlı bir şekilde gerçekleştirildiğini gösteriyor.