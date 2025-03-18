Cinayetin Cezası Yargıtay Kararıyla Onandı

DAVADA YENİDEN HÜKÜM VERİLDİ

Samsun’un Bafra ilçesinde eşini silahla öldüren sanığın aldığı ağırlaştırılmış “müebbet hapis cezası”, Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden görülen davada da aynı şekilde sonuçlandı. 71 yaşındaki sanık, yerel mahkemenin gerçekleştirdiği yeni yargılama sonucunda bir kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm oldu.

OLAYIN DETAYLARI

Olay 7 Nisan 2024 tarihinde meydana geldi. Bafra Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanık İsmail Yılmaz (71), bir yıldır ayrı yaşadığı ve boşanmak istemediği eşi Yıldız Yılmaz’ı (43) sokak ortasında silahla vurarak öldürdü. Sanık, “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Ancak sanık avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay, davadaki bazı usul eksiklikleri nedeniyle yerel mahkemenin kararını bozarak yeniden yargılama yapılmasına hükmetti. Bozma kararının ardından Bafra Ağır Ceza Mahkemesi, davayı tekrar ele aldı. Duruşmada mahkeme, önceki kararda direnerek sanığı yine “ağırlaştırılmış müebbet hapis” cezasına çarptırdı.

KAÇIŞ VE YAKALANMA ANI

İsmail Yılmaz, olayın ardından kaçtıktan sonra evinde pencerede başına silah dayamış ve kendisini ikna etmeye çalışan polislere “Ben bu yaştan sonra hapis yatamam” diyerek silahıyla havaya ateş etmeye başlamıştı. Bu sırada kurşunlardan biri Yılmaz’ın boğazından girerek kulak kısmından çıkmıştı. İsmail Yılmaz, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı.