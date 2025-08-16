Cinayetle İlgili 5 Şüpheli Gözaltında

CİNAYETİ İLE İLGİLİ 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bahçelievler’de meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Somali uyruklu Abdırısak Hassan Adan’ın (25) cinayetinde 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi, İstanbul Havalimanı’nda yurt dışına kaçma girişimleri esnasında yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan anlarla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda cinayetin alacak verecek meselesinden kaynaklandığı belirlendi. Üç şüpheli tutuklandı. Olay, 10 Ağustos’ta Yenibosna Merkez Mahallesi’nde yaşandı.

SALDIRI ANINDA NE OLDU?

Abdırısak Hassan Adan, yolda yürürken bir otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla hastaneye kaldırılan Adan, burada hayatını kaybetti. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı.

YURT DIŞINA KAÇMA GİRİŞİMİ

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sonucunda, olayın alacak verecek yüzünden işlendiği tespit edildi. Yapılan çalışmalarda saldırıya karıştığı belirlenen şüphelilerden Umut K. (20) ve Umut K.Ç. (22), İstanbul Havalimanı’nda yurt dışına çıkmak üzereyken yakalandı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Abdülkadir A.K. (32), İ.A. (17) ve R.P. (20) de gözaltına alındı.

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Umut K., Umut K.Ç. ve Abdülkadir A.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.