Cinayette Haksız Tahrik İndirimi Tartışması

PINAR GÜLTEKİN’İN KAYBOLUŞU VE CİNAYETİ

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, 27 yaşındayken kayboldu. 16 Temmuz 2020 tarihinde, birkaç gün sonra korkunç bir şekilde yaşamını yitirmiş olarak bulundu. Pınar’ın cinayetini işleyen kişi, onun eski sevgilisi Cemal Metin Avcı (32) oldu. Olayın gelişimi şöyle gerçekleşti; Avcı, Pınar’ı bağ evine götürdü, bayılttı ve boğmaya çalıştı. Pınar hayattayken, onu bir varilin içine koyarak benzinle yaktı ve varilin üzerine beton döktü. Avcı, 21 Temmuz’da gözaltına alındı ve varil, gösterdiği yerde bulundu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETTEN İNDİRİME GİDİLDİ

Cemal Metin Avcı, ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Ancak verilen ceza Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay, Avcı’nın cinayeti ‘canavarca hisle öldürmediği’ ve ‘haksız tahrik indirimi’ alması gerektiğini belirtti. Bu süreçle ilgili açıklamalarda bulunan, karara itiraz eden avukat Dr. Rezan Epözdemir, baba Sıddık Gültekin ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri temsilcisi olan avukat Esin İzel Uysal, durumu değerlendirdi.

Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin, durumu eleştirerek şu ifadeleri kullandı: “Bir Pınar’ı değil hepimizi öldürdü o cani.” Bu sözler, olayın sadece Pınar Gültekin için değil, tüm kadınlar ve topluma yönelik bir sorun olduğunu gözler önüne seriyor.