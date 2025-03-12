Cinayette Kızının Acil Aramaları Dinletildi

ANTALYA’DA CİNAYET DAVASINDA ACI ANLAR

Antalya’da boşanma aşamasındaki eşi Fadim Temirhanoğulları’nı tabanca ile 5 el ateş ederek öldüren Savaş Temirhanoğulları’nın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, maktulün kızının 112’yi aradığı anların kaydı duruşmada dinletildi. 15 yaşındaki kızın ses kayıtlarındaki, “Gece çığlık sesleri duydum ama rüya sanmıştım, annem gece yaralanmış bıçaklanmış, dişlerini kırmışlar, çok az nefes alıyor, evde tek başımayım, halamı çağırdım. Duvarda kurşun izleri var” ifadeleri salonda bulunanları derinden etkiledi. Dava, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi.

MAKTULÜN YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Duruşma esnasında maktulün yakınları ve sanığın çocukluk arkadaşı tanık olarak dinlenirken, yakınları Fadim Temirhanoğulları’nın fotoğraflarının olduğu tişörtlerle duruşmada yer aldı. Sanık Savaş Temirhanoğulları ve Fikret İnal, duruşma salonunda hazır bulundu. Sanıkların savunmasının yapıldığı sırada zaman zaman tartışmalar yaşandı. Tanıklardan biri, Savaş Temirhanoğulları ile geçmişten beri arkadaşı olduğunu belirterek, “Savaş dindar, iyi bir baba, çocuğuyla ilgilenen bir insandı. Alkolü yoktu” dedi.

TEHDİT MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Müştekiler, Fadim Temirhanoğulları’nın boşanma kararını aldıktan sonra eski bir telefonla sanığın konuşmalarını kaydettiğini ve bu kayıtları aile WhatsApp grubuna attığını ifade etti. Maktulün kız kardeşi, sanığın eşine yönelik tehdit mesajları gönderdiğini belirterek, “Ses kayıtlarında, ‘Bu 3-4 yıl içinde ayağın bir taşa takılabilir’ diyor” açıklamasında bulundu. Maktulün annesi Mediha Saçlı ise, “Kızını tehdit ediyor, ‘İstersem ben seni de anneni de öldürtürüm’ diyor” dedi.

DURUŞMADA DNA İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Savaş Temirhanoğulları’nın avukatı, otopsi raporuna dayanarak maktulün tırnaklarından çıkan DNA’nın erkek DNA’sı olduğunu iddia etti. Sanığın avukatı, bu durumun maktulün tırnaklarında bulunan DNA’nın kimliğini belirleme gerekliliğini ortaya koyduğunu savundu. Ayrıca, maktulün kanında ağır antidepresan maddeleri bulunduğunu ifade ederek, sanığın haksız tahrik hükümlerinden yararlanması gerektiğini ekledi.

SANIK SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Sanık Savaş Temirhanoğulları, duruşmada kendisi hakkında kurulan algıyı reddetti. “Bir katil, tecavüzcü, sapık oluşturmaya çalışıyorlar” diyerek kendini savundu. Ses kaydındaki anlamsız suçlamaların ardından, duruşmada mahkemeye sunulan ses kayıtları dinletildi. Annelerinin yaşadığı acı ve tehditleri dinleyen maktul yakınları yine gözyaşlarına boğuldu.

GELECEK DURUŞMA TARİHİ AÇIKLANDI

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığı raporunun tekrar yapılması talebini reddetti ve bir sonraki duruşmanın 9 Nisan’da görüleceğini duyurdu. Bu sırada 112 Acil’in arama kayıtlarının ve mahkemeye sunulan ses kayıtlarının deşifre edilerek incelenmesine karar verildi.

Olay, 12 Eylül 2024’te Konyaaltı ilçesinde gerçekleşti. Hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı bulunan Savaş Temirhanoğulları, Fadim Temirhanoğulları’nın yaşadığı eve giderek tartıştıktan sonra tabancayla 5 el ateş etti. Temirhanoğulları olay yerinde yaşamını yitirdi. Savaş Temirhanoğulları kısa süre içinde polis tarafından yakalandı. Duruşmaların devamında delil toplanmaya devam ediliyor.