PROTESTOLARIN ARKA PLANINDAKİ NEDENLER

Amerika Birleşik Devletleri, son günlerde California’nın Los Angeles kentinde yaşanan protesto eylemlerine ev sahipliği yapıyor. Bu olay, hem protestocular hem de güvenlik güçleri tarafından tırmandırılan bir duruma dönüşürken, aynı zamanda federal yönetim ile eyalet yönetimi arasında bir politik çatışmaya neden oluyor. Bu durum mevcut toplumsal kutuplaşmayı daha da derinleştiriyor. ABD Başkanı Donald Trump ve California’nın Demokrat Valisi Gavin Newsom, bu olaylardan siyasi kazanç sağlamaya çalışıyor.

Protestoların çıkış noktası, Amerikan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) Los Angeles’ta yasa dışı göçmenlere yönelik baskınlarıydı. ICE, Trump’ın göreve gelmesiyle birlikte bu tür baskınları artırmıştı. Medya raporlarına göre, bu uygulamaların daha sert şekilde yapılması, yasa dışı göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde yoğun tepkilere yol açtı. Bu nedenle pek çok kişi sokağa döküldü. Ancak yağmalama ve bayrak yakma gibi görüntüler medyada yayıldıktan sonra Trump, duruma müdahale etti. Bu noktadan sonra olaylar şiddetli politik tartışmalara yol açtı.

POLİTİKACI GÖRÜŞLERİ

Gelinen aşamada Trump’ın olayları kendi istediği yönde yönlendirdiği mümkün görünüyor. Trump, protestolar sırasında sosyal medyada dolaşan şiddet görüntülerini göçmen karşıtı bir dille işleyerek anlatıyı şekillendiren taraf olarak öne çıkıyor. Vali Newsom ise meselenin sadece California’ya özgü olmadığını savunarak Trump’ı yetkilerini aşmakla ve otoriter politikalar izlemekle suçluyor. Ancak bu söylemin seçmende ne kadar karşılık bulacağı tartışmalı. Demokrat destekçileri bu anlatıyı benimsese de, sokaklardaki eylemci şiddeti görüntülerinden rahatsız olan birçok kişi de var. Cumhuriyetçiler, hem Demokratlara hem de yasa dışı göçmenlere karşı sert bir dil kullanarak toplumsal destek toplamaya çalışıyor. Protestoların 2020’deki George Floyd eylemlerinden farklı bir dinamik taşıdığı belirtiliyor.

CALIFORNIA’NIN STRATEJİK VE İDEOLOJİK ÖNEMİ

California’nın durumu, Trump’ın meseleye daha hevesli bir şekilde yaklaşmasına neden oluyor. Bunun iki temel sebebi bulunuyor: İdeolojik olarak, California, Demokratların kalesi konumunda ve Trump’ın desteklediği değerlerle büyük ölçüde çatışıyor. Eyalet, LGBT dahil birçok sosyal mücadele ve büyük teknoloji şirketlerine karşı politikaların ön planda olduğu bir alan. Stratejik olarak ise Vali Newsom, 2028 başkanlık seçimleri için potansiyel bir aday olarak görülüyor ve Cumhuriyetçiler, bu konuda fırsatları kaçırmıyor. Trump, California’daki orman yangınları nedeniyle de Newsom yönetimini eleştirirken, protestolar konusunda da benzer bir söylem kullanıyor.

PROTESTOLARIN GELECEĞİ

Trump yönetiminin uygulamalarına karşı ülke genelinde protestoların artması bekleniyor. Bu, Demokratlar açısından taban mobilizasyonu için önemli bir hamle olabilir. Ancak, ne kadar kişinin sokağa dökülebileceği, bu eylemlerin etkinliğini belirleyecek. Kısa vadede bu tür protestoların Trump yönetiminin göçmen politikasında büyük değişiklikler yaratması zor görünüyor. Trump, göçmen karşıtı hisleri etkili bir şekilde kullanarak toplumsal muhalefet oluşturmaya çalışıyor. Sonuç olarak, Trump, bu olayları politik bir kazanım olarak kullanma çabasında ve toplumsal kutuplaşmanın belirli yönlerini bilerek tespit ediyor. Los Angeles protestolarında, yerel ve ulusal düzeyde tüm Demokrat yetkililerini hedef alan bir söylem ağı oluşturulmuş durumda. Göçmen meselesi, Amerikan siyasetin sıcak gündem maddelerinden biri olarak Trump için işlevselliğini koruyacak.

[Bekir İlhan, University of Cincinnati, School of Public and International Affairs’te Siyaset Bilimi alanında doktora adayıdır.]