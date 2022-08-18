Çin’de balıklara Covid testi

Çin sıfır vaka politikasını bir adım ileri taşıdı. Balıklara ve hatta yengeçlere dahi Coronavirüs testi yapılmaya başlandı.

Çin’in güneydoğusundaki kıyı kenti Şiamen’de denizden dönen balıkçılarla tuttukları deniz ürünlerine coronavirüs testi yapılması kararlaştırıldı.

Kararın gerekçesi olaraksa bazı balıkçıların denizdeyken yabancı gemilerle yasadışı ticaret yapması, bu durumun da anakaraya virüs getirme riski taşıması gösterildi.

Yapılan testlerde henüz bir vakaya rastlanmadığı kaydedildi.

Çin sert önlemlerin uygulandığı sıfır vaka politikası nedeniyle sıklıkla haberlere konu oluyor.