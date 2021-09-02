Çin’den ABD’ye karşı flaş hamle

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’ı uyardı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD Başkanı Joe Biden’ın İklim Özel Temsilcisi John Kerry’e, kötüleşen ABD-Çin ilişkilerinin iklim değişikliği konusundaki iş birliğini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD Başkanı Joe Biden’ın İklim Özel Temsilcisi John Kerry’e, kötüleşen ABD-Çin ilişkilerinin iklim değişikliği konusundaki iş birliğini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Vang, Kerry ile video konferans yoluyla görüştü.

Görüşmede, iklim değişikliği konusundaki ilişkilerin, daha geniş kapsamlı ilişkilerden ayrı tutulamayacağını ifade eden Vang, ABD’ye mevcut ilişkileri geliştirmek için adım atma çağrısında bulundu.

Çinli meslektaşlarıyla Çin’in Tianjin şehrinde iklim görüşmeleri için temaslarda bulunan Kerry, ABD’nin iklim değişikliği konusunda dünyanın tamamıyla iş birliği yapmaya kararlı olduğunu ve emisyonun azaltılması konusunda Çin’i ek adımlar atmaya teşvik ettiğini aktardı.

Çin Küresel Televizyon Ağına göre, Kerry, Çin’in, küresel iklim değişikliğiyle mücadele çabalarında “süper kritik bir rol oynadığını” ifade etti.