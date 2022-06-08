Çin’den Amerika’ya sert tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan silahlı saldırılara değindi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, “Silahlar ABD’deki çocuklar ve gençlerin en büyük katili. ABD, evindeki silahlı şiddetle yüzleşmeli” dedi.

ABD’deki silahlı saldırılara neredeyse her gün yenileri eklenirken, Çin, ABD’de yaşanan silahlı saldırılarla ilgili açıklamada bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, “Silahlı Şiddet Arşivi (The Gun Violence Archive) isimli internet sitesi bu yılın haziran ayı başlarına kadar dört veya daha fazla kişinin öldüğü ya da yaralandığı türden en az 246 silahlı saldırı gerçekleştiğini kaydetti. Bu da sadece bir günde ortalama 1,5 vaka anlamına geliyor. Bunlar, bu sabah kontrol ettiğimde gördüğüm son sayılardı” dedi.

Söz konusu sayıları “korku verici” olarak nitelendiren Zhao, “Şok edici sayıların arkasında sayısız can kaybı ve çok sayıda yıkılmış aile var. 28-30 Mayıs arasındaki 72 saatte, ABD’de ülke çapında 300’ün üzerinde silahla ilgili vaka meydana geldi ve bunlar 130’dan fazla kişinin canına mal oldu” dedi.

ABD halkının çoğunluğunun hükümetten bu konuda harekete geçmesini ve böylesi trajedilere son vermesini istediğini aktaran Zhao, “Son anketler, halkın büyük çoğunluğunun silahlı şiddetin önemli bir toplumsal mesele olduğunu düşündüğünü gösterdi. Pew Araştırma Merkezi’nin nisan ayında gerçekleştirdiği bir anket, ABD’lilerin yüzde 76’sının silahlı şiddeti çok büyük bir problem ya da kısmen önemli bir problem olarak gördüğünü ortaya koydu” dedi.