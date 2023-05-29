Çin’den Erdoğan açıklaması: Türkiye’yi destekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, gerçekleşen seçimlere ilişkin açıklama yaptı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kutladı.

Pekin yönetiminden yapılan resmi açıklamada, “Türkiye’nin ulusal koşullarına uygun bir kalkınma yolu izlemesini destekliyoruz” denildi.

Çin, Türkiye’de ilk kez gerçekleşen cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin ardından ilk resmi açıklamasını yaptı. Pekin yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, “Çin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yeniden seçilmesinden dolayı tebriklerini iletiyor” dedi.

AFP haber ajansının aktardığına göre Mao, “Türkiye’nin ulusal koşullarına uygun bir kalkınma yolu izlemesini destekliyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin kalkınmasında yeni başarılar elde etmeye devam etmesini umuyoruz” diye ekledi.

Pekin’in “Türkiye ile ilişkilerine büyük önem verdiğini” belirten Mao şöyle devam etti:

“Son yıllarda, iki devlet başkanının rehberliğinde, iki ülke çeşitli alanlarda verimli bir işbirliği gerçekleştirerek halklarımıza fayda sağlamıştır. Çin, stratejik işbirliği ilişkilerimizi yeni zirvelere taşımak için Türkiye ile birlikte çalışmaya isteklidir.”