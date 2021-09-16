Çin’den ittifaka sert tepki: Barışa zarar veriyor

Çin, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avusturalya’nın kurduğu yeni ittifaka tepki gösterdi.

Çin’den ABD, İngiltere ve Avusturalya’nın kurduğu yeni güvenlik ittifakına yönelik ilk açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı, “ABD, İngiltere ve Avusturalya bölgesel barış ve istikrara zarar veriyor” dedi.

İngiltere, ABD ve Avustralya, nükleer enerjili denizaltı teknik bilgisi dahil olmak üzere savunma alanında ileri teknolojilerin paylaşılacağı özel bir güvenlik anlaşmasına vardı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Joe Biden ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yayımladıkları ortak bildiride, üç ülkenin isimlerinin İngilizcedeki kısaltmasından oluşan “Aukus” adlı yeni bir güvenlik ortaklığının başlatıldığını duyurdu

Karar Çin’de tepkiyle karşılandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “ABD, İngiltere ve Avusturalya bölgesel barış ve istikrara zarar veriyor. Avusturalya’nın nükleer denizaltı teknolojisine sahip olması uluslararası nükleerden arınma çabalarını zedeliyor. Bölgesel birlik ve mekanizmalar üçüncü ülkeleri hedef almamalı.” ifadeleri kullanıldı.

Anlaşma Çin’e karşı yapıldı

Bu ülkeler, anlaşmanın, Çin’in büyüyen bir askeri varlığa sahip olduğu Hint-Pasifik bölgesindeki çıkarlarını savunmak için hayati öneme sahip olduğunu düşünüyor.

Anlaşma nedeniyle Avustralya’nın Fransa’yla denizaltı yapma anlaşmasının iptali de gündeme geldi. Avustralya basınında çıkan haberlerde, 2016 yılında imzalanan ve 12 denizaltı yapılmasını öngören ve 50 milyar Avustralya Doları tutan anlaşmanın iptal edileceği belirtildi.

Çin’in artan etkisine karşı İngiltere’ye ait HMS Queen Elizabeth uçak gemisi, geçen hafta Hint-Pasifik bölgesine konuşlandırılmıştı.