Çin’den provokasyon açıklaması

Çin’den Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Asya turu hakkında açıklama geldi.

Pelosi’nin olası Tayvan ziyaretine dair Çin’den sert açıklamalar geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, olası ziyareti “provokasyon” olarak tanımladı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada “ABD politikası ile Tayvan konusunda tansiyonu yükseltiyor. Pelosi’nin ziyaretine karşı olduğumuz açık” denildi.

Pelosi’nin ziyaretini provokatif olarak tanımlayan Çin Dışişleri Sözcüsü, ziyareti yakından takip ettiklerini söyledi.

“Tayvan kırmızı çizgimiz”

Pelosi’nin ziyareti konusunda ABD’li yetkililerle yakın temas halinde olduklarını belirten sözcü, “ABD Tayvan konusundaki provokasyonlarına devam ederse bölgede güvenlik, sıkıntısı ve istikrarsızlık başlar.” dedi.

Tayvan konusunun kırmızı çizgileri olduğunu söyleyen Sözcü, “Egemenlik ve bağımsızlığımız için her sorumluluğu almaya hazırız” ifadelerini kullandı.