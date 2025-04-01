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Çine’de 5 Yıl Cezalı Kişi Yakalandı

F.A.’NIN YAKALANMASI

Aydın’ın Çine ilçesinde, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasına sahip olan F.A. adlı şahıs, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla ele geçirildi. Aydın’daki jandarma ekipleri, vatandaşların huzurunu sağlamak için çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürüyor. Aranan kişilere yönelik operasyonlar düzenleyen jandarma, her geçen gün yeni bir başarıya daha imza atıyor.

HAPİS CEZASI VE OPERASYON

Edinilen bilgilere göre, Çine İlçe Jandarma Komutanlığı’nın JASAT timleri ve Merkez Karakol Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yürütüyor. Bu bağlamda, “tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan aranan F.A., yapılan operasyonla gözaltına alındı. F.A., jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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