Haberler

Çine’de Avlanırken Kalp Krizi Geçirdi

AVLANMA ESNASINDA FELÇ GEÇİRDİ

Aydın’ın Çine ilçesinde avlanırken iddiaya göre kalp krizi geçiren bir kişi yaşamını yitirdi. Olay, Doğanyurt Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ümit Kafkas, arkadaşlarıyla birlikte avlanmak amacıyla araziye çıktı ve aniden fenalaştı. Arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vererek sağlık ekiplerinin bölgeye gelmesini sağladı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Sağlık ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak Kafkas’ın durumunu kontrol etti. Yapılan muayenelerde, Kafkas’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ön inceleme sonucunda, şahsın kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülüyor. Kafkas’ın cansız bedeni, gerekli olay yeri çalışmalarının tamamlanmasının ardından hastane morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek. Ümit Kafkas’ın ani ölümü, ailesi ve tüm sevenlerini derin bir üzüntü içerisine soktu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kastamonu’da Araç Takla Attı, Yaralı

İnebolu'da bir hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı; 3 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.
Haberler

Bitlis’te Yangın, Ağaçları Zarar Gördü

Bitlis'te Hüsrevpaşa Mahallesi'nde çıkan örtü yangını, ağaçlara sıçrarken itfaiye ekipleri duruma müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve güvenlik önlemleri alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.