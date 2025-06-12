Çine’de Çalınan Hayvan Sahibine Verildi

HAYVAN HIRSIZLIĞI OLAYI ARAŞTIRILDI

Aydın’ın Çine ilçesinde, çalınan büyükbaş hayvan güvenli bir şekilde sahibine geri verildi. Elde edilen bilgilere göre, Evciler Mahallesi Kavurman mevkiinde 10 Haziran 2025 tarihinde, Ö.E’ye ait bir büyükbaş hayvan, kendisine ait arazide bağlı bulunduğu ağaçtan ipinin kesilmesi suretiyle kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.

JANDARMANIN BAŞARILI ÇALIŞMASI

Çine İlçe Jandarma Komutanlığı, olayın ardından hemen harekete geçti. Yapılan çalışma kapsamında yol güzergahı ve çevredeki tüm kameralar 20 saat boyunca incelendi. Bu titiz araştırmanın sonucunda, hırsızlık suçunun şüphelisi olarak Y.S. isimli kişiye ulaşıldı. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

HAYVAN SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Hırsızlanan büyükbaş hayvan, gerçekleştirilen operasyonla bulundu ve sahibine teslim edildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.