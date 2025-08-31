Çine’de Diyanet Projesi Devam Ediyor

PROJENİN KAPSAMI

Aydın’ın Çine ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ‘Oku-Yorum’ projesi çerçevesinde düzenlenen kitap ve dergi müzakereleri devam ediyor. Din görevlileri her ay bir araya gelerek bir kitap ve bir Diyanet dergisini müzakere ediyor.

AGUSTOS AYI BULUŞMASI

Ağustos ayı buluşmaları Vaiz Kamil Kebap ve Murakıp Tufan Sever’in katılımıyla gerçekleştirildi. Bu buluşmalar, din görevlilerinin kendilerini geliştirmelerine, aralarındaki muhabbetin artmasına ve din hizmetlerinde verimliliğin yükselmesine katkı sağlıyor.