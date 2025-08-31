Haberler

Çine’de Diyanet Projesi Devam Ediyor

PROJENİN KAPSAMI

Aydın’ın Çine ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ‘Oku-Yorum’ projesi çerçevesinde düzenlenen kitap ve dergi müzakereleri devam ediyor. Din görevlileri her ay bir araya gelerek bir kitap ve bir Diyanet dergisini müzakere ediyor.

AGUSTOS AYI BULUŞMASI

Ağustos ayı buluşmaları Vaiz Kamil Kebap ve Murakıp Tufan Sever’in katılımıyla gerçekleştirildi. Bu buluşmalar, din görevlilerinin kendilerini geliştirmelerine, aralarındaki muhabbetin artmasına ve din hizmetlerinde verimliliğin yükselmesine katkı sağlıyor.

Barış ve Adalet İçin Ortak Yol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, People's Daily'de yayımlanan makalesinde Gazze'deki insani trajediye dikkat çekerek, bölgesel barış için çok yönlü adımlar atılması gerektiğini vurguladı.
Tavas’ta Hafif Ticari Araç Devri

Denizli'nin Tavas ilçesinde bir hafif ticari aracın devrilmesi sonucu altı kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye taşıdı.

