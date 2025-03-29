Çine’de Jandarma, Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

ŞEHİT AİLELERİ UNUTULMADI

Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde şehit ailelerini ziyaret etti. Aydın’ın Çine ilçesinde jandarma mensupları, bu özel gün öncesi şehit ailelerini ziyaret etmeyi ihmal etmedi.

BAYRAM KUTLAMASI

Jandarma ekipleri, Soğancılar, Tepeköy, Mutaflar, Cumhuriyet, Kavşit ve Ünlüce Mahallelerinde yaşayan şehit ailelerini ziyaret etti. Ziyaretler sırasında şehitlerin fedakarlıklarına ve kahramanlıklarına olan minnettarlığı dile getiren ekipler, ailelere duydukları saygıyı ve desteklerini ifade ederek Ramazan Bayramı’nı kutladı.

SÜREKLİ DESTEK VURGUSU

Ekipler, şehit ailelerine yalnız olmadıklarını ve her zaman yanlarında olduklarını hatırlattı. Şehitleri asla unutmayacaklarını belirtmek için bir araya gelen jandarma, ailelere bu süreçte her daim destek olmayı sürdüreceklerini ifade etti.