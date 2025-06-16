Haberler

Çine’de Kaçak Kazı Yapan 8 Şüpheli Yakalandı

İŞ MAKİNESİ İLE KAÇAK KAZI YAPILDI

Aydın’ın Çine ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sırasında iş makinesi ile izinsiz kazı yapan 8 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Çine İlçe Jandarma Komutanlığı, Bölüntü Mahallesi İmamlar mevkiinde yaptığı devriye sırasında H. A. (39), S.A. (29), M.K. (25), E.Ö. (34), H.A. (47), K.Z. (53), E.K. (30) ve D.S. (49) isimli şahısların tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptığını tespit etti.

KAZI MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonda, kazı alanında 1 adet el dedektörü, 1 adet ekskavatör ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Şüphelilerin kullandığı araçlarla ilgili olarak 2918 SKTK gereği idari para cezası uygulandı. Ayrıca yakalamalı olduğu belirlenen motosikletin trafikten men edildiği öğrenildi. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Tavşanlı’da Gazze İçin Etkinlik Yapıldı

Tavşanlı'da Süleyman Yılmaz Anaokulu, Gazze ve Filistin’e destek amaçlı etkinlik düzenleyerek yürüyüş, balon uçurma ve çeşitli yiyeceklerle dayanışma ruhunu kutladı.
Haberler

Kasımpaşa, Kubilay’ı 2 Yıl Yineledi

Kasımpaşa, eski Göztepe oyuncusu 28 yaşındaki Kubilay Kanatsızkuş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tören, Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde yapıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.