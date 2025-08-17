Haberler

Çine’de Kuran Okuyanlara Bisiklet Verildi

ÖĞRENCİLERE BİSİKLET HEDİYE EDİLDİ

Aydın’ın Çine ilçesinde Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenen öğrencilere bisiklet dağıtımı yapıldı. Hacı Emin Camii’nde düzenlenen program kapsamında, Kur’an-ı Kerim’i başarıyla tamamlayan öğrencilere bisiklet hediye edildi. Program İlçe Vaizi Kamil Kebap ve cami görevlilerinin öncülüğünde gerçekleştirildi. Hayırsever vatandaşların katkılarıyla temin edilen bisikletler, öğrencilere takdim edildi.

ÖĞRENCİLERİN SEVİNCİ

Bisiklet hediyelerini alan öğrencilerin mutlulukları, yüzlerinden okunuyordu. Aileler de çocuklarının bu önemli başarılarının ödüllendirilmesinden duydukları mutluluğu ifade etti. Programın sonunda, öğrencilere başarılarının devamı için dualar edildi. Ayrıca, bu etkinliğin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan görevlilere ve hayırseverlere teşekkürler iletildi.

