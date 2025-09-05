Çine’de Okul Temizlik Çalışmaları Başladı

OKULLARDA TEMİZLİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Aydın’ın Çine ilçesinde, yeni eğitim öğretim yılına hazırlık amacıyla okullarda kapsamlı temizlik çalışmaları hayata geçirildi. İlçe genelindeki okulların bahçeleri yabani ve kuru otlardan arındırarak, öğrenciler için daha güvenli ve düzenli alanlar oluşturma çalışmalarına hız verildi. 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

EĞİTİM ORTAMLARINI GÜVENLİ HALE GETİRİYOR

Yeni döneme sayılı günler kala Çine ilçesinde okullarda hazırlık çalışmaları hız kazanıyor. Öğrencilerin daha güvenli ve sağlıklı ortamlarda ders başı yapabilmesi için temizlik ve düzenleme çalışmaları sürdürülüyor. Yeni eğitim yılı öncesinde yapılan hazırlık çalışmalarının ardından Çine’deki okullar, öğrencilerini karşılamaya hazır hale geliyor.

YETKİLİLERİN AÇIKLAMALARI

Yetkililer, “Çocuklarımızın daha temiz ve sağlıklı ortamlarda eğitim görmesi için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Okul bahçelerinin yabani otlardan ve kuru otlardan arındırılmasıyla hem güvenli hem de düzenli alanlar oluşturuyoruz. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızın her zaman yanındayız” açıklamalarına yer veriyor.