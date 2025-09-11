Çine’de Otomobil, Faik Özçelik’i Vurdu

KAZA DETAYLARI
Aydın’ın Çine ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Faik Özçelik (80) hayatını kaybetti. Kaza, dün akşam saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı Otogar Kavşağı’nda gerçekleşti. M.Ö. yönetimindeki 35 AH 0346 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Özçelik’e çarptı.
SALONDAKİ MÜDAHALELER
Olayı gören çevredekiler, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Özçelik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çine Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Faik Özçelik, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
SÜRÜCÜ HAKKINDAKİ GELİŞMELER
Otomobilin sürücüsü M.Ö., olay sonrası gözaltına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.