Haberler

Çine’de Otomobil, Faik Özçelik’i Vurdu

KAZA DETAYLARI

Aydın’ın Çine ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Faik Özçelik (80) hayatını kaybetti. Kaza, dün akşam saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı Otogar Kavşağı’nda gerçekleşti. M.Ö. yönetimindeki 35 AH 0346 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Özçelik’e çarptı.

SALONDAKİ MÜDAHALELER

Olayı gören çevredekiler, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Özçelik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çine Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Faik Özçelik, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ HAKKINDAKİ GELİŞMELER

Otomobilin sürücüsü M.Ö., olay sonrası gözaltına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Bali’deki Sel Felaketi 19 Can Aldı

Bali Adası ve Doğu Nusa Tenggara'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 19 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi kayboldu. Sel sularının binaları yıktığı görüntüler sosyal medyayı etkiledi.
Haberler

Darıca’da Hırsızlık Olayı Gerçekleşti

Darıca'da hırsızlık için bir apartmana giren iki kişi, kapıları açamayınca daire önündeki yeni ayakkabıları çaldı. O anlar güvenlik kameralarına kaydedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.