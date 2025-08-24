Haberler

Çine’de Otomobil Zeytin Bahçesine Uçtu

KAZA DETAYLARI

Aydın’ın Çine ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki bir zeytin bahçesine düştü. Bu talihsiz olayda iki kadın yaşamını yitirdi, bir çocuk ise yaralandı. Kazanın meydana geldiği yer, Aydın-Muğla Karayolu üzerindeki Hallaçlar Mahallesi Kavşağı’ydı. Olay, akşam saat 22.30 civarında gerçekleşti.

OLAYIN SEBEBİ VE KURBANLAR

Edinilen bilgilere göre, Melek Özdağlar (39) yönetimindeki otomobil, dikkat çekmeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda zeytin bahçesine doğru sekti. Araç, tarladaki zeytin ağaçlarından birine çarparak durabildi. Özdağlar ile yolcu konumundaki Sibel Beyhan Toprak (41) ve S.I. (10) araçta sıkıştı. Durumu gören çevredekiler, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI

Olay yerine kısa süre içinde sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri ulaştı. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde sürücü Özdağlar ve yolcu Toprak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan S.I.’yı kurtardı ve ilk müdahalenin ardından yaralı çocuk hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

